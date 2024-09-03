В ММТП в августе обработали рекордное количество судов класса «Кейпсайз»

Семь «Кейпов» в месяц – такое количество судов класса «Кейпсайз» обработали в Мурманском морском торговом порту в августе. На них было отгружено 1144036 тонн навалочных грузов: угля и железорудного концентрата. Одно из судов отправилось из Мурманска в Тихий океан по трассе Северного морского пути.

«В условиях снижения грузопотока через порт Мурманск, что связано с высокими тарифами на транспортировку грузов по железной дороге и ставками фрахта судов, Мурманский морской торговый порт повышает внутреннюю эффективность производственных процессов. Одно из важных направлений этой работы – обработка судов класса «Кейпсайз». За счёт их размеров мы сокращаем затраты на доставку грузов», - сказал директор по производству ММТП Виталий Власов.

Суда класса «Кейпсайз» являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Увеличение дедвейта обрабатываемых судов – важная тенденция в развитии современных морских транспортных перевозок. Программа обработки таких судов остаётся одним из ключевых направлений деятельности ММТП. В 2023 году АО «ММТП» принял 35 «Кейпов». Ожидается, что по итогам 2024 года этот показатель будет значительно обновлен.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных. С 2024 года ММТП входят в группу Портовый альянс. Портовый альянс является собственником и управляет работой морских терминалов в Мурманске, Хабаровском крае, в Находке и Туапсе. Общая мощность портов составляет 53 млн тонн грузов.

Фото из архива АО «ММТП».