В ММТП в соответствии с планом завершается подготовка коммунальных систем к прохождению зимнего периода

Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» завершают подготовку систем тепловодоснабжения и водоотведения предприятия к прохождению зимнего периода 2020-2021 годов. Согласно планам, основные работы были выполнены в летние месяцы.

Как рассказал начальник комплекса энергоснабжения Денис Сафонов, для обеспечения надежной работы тепловых сетей выполнен капитальный ремонт трубопроводов и участков тепловых сетей с применением предизолированных труб, которые имеют гораздо более низкий коэффициент тепловых потерь. При этом заменено свыше 80 метров труб различного диаметра. Произведён ремонт тепловой изоляции 50 метров, произведена ревизия и замена запорной арматуры, а также гидравлические испытания и промывка тепломеханического оборудования тепловых пунктов зданий предприятия. 75 метров стальных труб были заменены на трубы, выполненные из современного, более легкого и долговечного полиэтилена низкого давления. В общежитии АО «ММТП» произведена замена обратного трубопровода системы отопления и замена радиаторов отопления первого этажа и подвала здания.

«Инженерная инфраструктура предприятия представляет собой сложный и взаимосвязанный механизм. Работы выполнялись в строгом соответствии с планом подготовки к новому осенне-зимнему сезону. При этом акцент делался не только на обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей теплом, горячей и холодной водой, системой водоотведения, но и соблюдение всех требований по охране окружающей среды», - сказал начальник комплекса энергоснабжения Денис Сафонов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря и обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Порт является универсальным и обрабатывает широкую номенклатуру генеральных и навалочных грузов, в том числе в арктическом направлении. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.