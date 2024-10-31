В ММТП внедрили новый способ сцепления грейфера с портальным погрузчиком

Благодаря дооборудованию грейферов специализированными приспособлениями, портовикам удалось сократить время на замену грейферов портальных кранов с 1,5 часа до нескольких минут.

В коллективе Мурманского морского торгового порта продолжается реализация программы повышения производительности труда. Благодаря дооборудованию грейферов специализированными приспособлениями, портовикам удалось сократить время на замену грейферов портальных кранов с 1,5 часа до нескольких минут.

Как поясняют специалисты, грейфер – ковш для захватывания и выгрузки поднимаемого краном материала. Клеванты – специальные такелажные скобы для сцепки грейфера с портальным краном, которые исключают возможность регулярного демонтажа конструкции.

«Ранее для того, чтобы заменить грейфер портального крана уходило много времени на подготовительные работы. Мы предложили несъемные цепи, к которым при замене грейфера будет подключаться поддерживающий канат. Такая система позволит менять грейфер без использования погрузочной техники наиболее безопасным способом», - отметил старший диспетчер по флоту второго грузового района Алексей Креханов.

Ряд экспериментов подтвердил эффективность данного предложения. В настоящий момент комплексом механизации Мурманского морского торгового порта ведётся работа по оборудованию грейферов портальных кранов такой системой вместе с высокопрочными клевантами.

Фото и видео: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257613%2Fwall-149919532_4306