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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 10:15

В ММТП внедряют новую технику

В Мурманском морском торговому порту приобретены два новых колесных фронтальных погрузчика компании «Mecalac». Новые машины призваны полностью заменить предыдущее поколение аналогичной техники.

Как рассказали специалисты отдела механизации АО «ММТП», приобретенный «Mecalac AS700» является одной из первых машин в Российской Федерации. В модели учтены современные требования безопасности. Машины оборудованы двигателями, имеющими ведущую в своем классе топливную экономичность, а для операторов созданы комфортные условия. Ещё одно преимущество – наличие в Мурманске представительства завода, что важно для оперативного выполнения технического обслуживания.

«В технологическом процессе ММТП машины будут применяются, прежде всего, на финальной стадии работ с подвижным составом - для механизированного закрытия люков полувагонов. Также, с учётом габаритов, новые машины можно будет применять для уборки территории в труднодоступных местах», - рассказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

 

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