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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.21 13:10

В ММТП введён в эксплуатацию новый отечественный тепловоз

В Мурманском морском торговом порту введён в эксплуатацию новый маневровый тепловоз ТЭМ-18ДМ № 3301, произведённый на Брянском машиностроительном заводе в 2021 году. Его мощность составляет 1200 лошадиных сил, а масса - 126 тонн. Маневровые тепловозы данной серии по праву считаются эффективными, износоустойчивыми и экономными. В настоящий момент их уже выпущено более 1600 единиц.

Как рассказали специалисты предприятия, тепловоз соответствует всем современным требованиям промышленной и экологической безопасности. Он адаптирован для работы в сложных климатических условиях и может эксплуатироваться в температурном промежутке от -50 до + 40 градусов. Новый тепловоз в ММТП получил новую компактную форму и модифицированную кабину машиниста. Она увеличена в размерах, что позволяет облегчить труд персонала. Стекла тепловоза имеют автоматический обогрев. Также в кабине машиниста есть система микроклимата.

Управлять тепловозом можно как в ручном, так и в автоматическом режимах с помощью бортового компьютера. Он оборудован реостатной тормозной системой, что очень удобно и эффективно при маневровых операциях. Система управления позволяет обеспечить дополнительную безопасность подвижного состава и персонала. Также на тепловозе есть система бортового сохранения энергии, а все оснащение в целом позволяет сократить расход топлива. Кроме того, на тепловозе появилась система диагностики работы локомотива. Она настолько эффективна, что позволяет увидеть угрозы потенциальных сбоев ещё на начальном этапе. Также тепловоз имеет телемеханическую систему контроля состояния машиниста во время работы.

«Введение в эксплуатацию нового тепловоза – это продолжение реализации программы технической модернизации предприятия, которая не только создает дополнительные возможности, но и позволяют сделать работу персонала более комфортной и эффективной. Не менее важным является увеличение оснащенности АО «ММТП» и ООО «МБТ» для обработки единого технологического процесса», - отметил заместитель генерального директора – директор по железнодорожному транспорту АО «ММТП» Игорь Натаров.

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