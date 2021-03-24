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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 16:00

В ММТП введён в эксплуатацию новый погрузчик «Konecranes»

Новый вилочный погрузчик «Konecranes» SMV 16-1200C введён в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту. Он произведён шведской компанией – одним из лидеров в сфере разработки и производства подъёмного оборудования.

«Konecranes» SMV 16-1200C оснащён современным мощным экологичным двигателем. Чувствительная к нагрузке гидравлическая система позволяет эксплуатировать машину с учётом конкретных задач, благодаря чему снижаются расход топлива, количество выбросов и уровень шума. Кабина сконструирована с учётом современных требований и стандартов по обеспечению эффективного обзора, создания комфортных и безопасных условий работы. Погрузчик оснащён необходимыми для порта грузозахватными приспособлениями. Грузоподъемность машины составляет 16 тонн.

«Данный производитель впервые представлен в линейке вилочных погрузчиков на площадках ММТП. Его выбор обусловлен необходимостью детального изучения рынка современных автопогрузчиков, чтобы мы могли ориентироваться на оптимальные модели, приспособленные к нашим задачам и требованиям работы в условиях Арктической зоны», - сказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Новый «Konecranes» дополнит парк специальной техники, которая работает в Мурманском морском торговом порту. Внедрение нового оборудование в технологическую цепочку ММТП - это ещё и свидетельство расширенной ответственности предприятия: выбор передовых технологий и производителей и применение наилучших доступных технологий (НДТ) является еще одним важным элементом экологической программы АО «ММТП». АО «Национальная транспортная компания» (НТК), в структуру которой входит АО «ММТП», ориентирована на внедрение и соблюдение всего комплекса принципов ESG - экологической, социальной и управленческой ответственности предприятия.

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24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
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