В ММТП вводится современная система контроля при эксплуатации железнодорожного подвижного состава

В Мурманском морском торговом порту внедряют систему риск-ориентированного подхода при эксплуатации железнодорожного подвижного состава на путях необщего пользования. Как пояснил руководитель железнодорожного участка ММТП Вячеслав Крутиков, речь идёт о 19 индикаторах риска, которые позволяют оценивать уровень обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре: вынужденные остановки, отцеп вагонов и др. Эта работа проводится на основании приказа Минтранса России от 08.04.2024 №113.

Вопросам использования железнодорожных путей необщего пользования и индикаторам риска при эксплуатации железнодорожного подвижного состава был посвящен визит начальника отдела надзора за опасными грузами, чрезвычайными ситуациями и пожарной безопасностью на подвижном составе МТУ Ространснадзора по СЗФО Андрея Меньшакова и главного государственного инспектора отдела надзора за опасными грузами, чрезвычайными ситуациями и пожарной безопасностью на подвижном составе МТУ Ространснадзора по СЗФО Станислава Петрова. Мурманский морской торговый порт представляли руководитель железнодорожного участка Вячеслав Крутиков, ведущий инженер локомотивного хозяйства Александр Кучин и машинист-инструктор локомотивных бригад Максим Кожичев.

В рамках встречи были даны разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля по соблюдению обязательных требований. Инспекторы акцентировали внимание на применяемый риск-ориентированный подход, а также на возможность контролируемого лица повлиять на категорию риска.

«Мы готовы к внедрению этой системы. Более того, работаем на опережение, и уже сейчас создаем задел прочности для безопасной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры. Так, на железнодорожных путях грузовых районов ММТП продолжается капитальный ремонт, главная цель которого - повысить уровень ее безопасности и надежности в условиях увеличения перевалки грузов. В настоящий момент запланированные работы на железнодорожных путях ММТП выполнены, ведется ремонт на объектах, приобретенных у РЖД», - рассказал Вячеслав Крутиков.

Подводя итоги обязательного профилактического визита, участники отметили, что выстраивание конструктивного диалога и эффективной обратной связи между надзорным органом и контролируемым лицом способствует своевременному предупреждению нарушений и повышению уровня безопасности.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255701%2Fwall-149919532_4027