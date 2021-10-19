В ММТП вводится в эксплуатацию современная техника

В АО «ММТП» продолжается реализация программы технического обновления. Два новых современных конвейера пополнили парк технологического оборудования. Машины уже прошли испытания и введены в эксплуатацию.

Как пояснили специалисты, конвейеры применяются для внутрискладского перемещения навалочных грузов, они оснащены полным электроприводом, а внедрение современной техники имеет положительный эффект с точки зрения соблюдения экологических требований. Также новую технику отличает высокая эффективность при работе в самых непростых условиях - при температурах до минус 35 градусов, что является необходимым условием для эксплуатации в зимний период.

«Мы не стоим на месте. Обновление парка технологического оборудования порта продолжается. Новая техника соответствует всем актуальным требованиям в сфере экологии и безопасности», - отметил технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.