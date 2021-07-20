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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.21 10:15

В ММТП выбирают здоровье

Комиссия конкурса «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов, подвела очередные промежуточные итоги спортивных и творческих заданий.

По итогам мая победителями стали начальник складского хозяйства грузового района №2 Евгения Щербакова, инженер отдела главного энергетика Вера Решетова, ведущий специалист отдел по оценке и развитию персонала Юлия Ратникова. Также в числе призеров были отмечены старший юрисконсульт Ирина Иванова, инженер-конструктор отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства Оксана Фатыхова, кладовщик грузового района №2 Надежда Фролова. Отмеченные работники предприятия получили сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, - дополнительные баллы в общем зачете.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проводится в АО «ММТП» с 1 марта по 31 июля 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, которые будут организованы в группе спортивного комитета в социальной сети «ВКонтакте»; выкладывать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы выбираем здоровье.

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