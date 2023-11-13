В ММТП выросла средняя скорость погрузки «кейпсайзов»

Докеры грузового района №2 АО «ММТП» обеспечили погрузку балкера «Сингапур» водоизмещением 199956 тонн в течение 81,1 часа. В течение одной рабочей смены было загружено 46 тысяч тонн. Это самый высокий показатель в истории порта.

Как отмечают представители предприятия, рекорд – это «показатель системной работы по повышению эффективности производственных процессов».

Андрей Черников, исполнительный директор ММТП, подчеркнул, что полученные показатели станут новым ориентиром в работе с клиентами. «Наш порт имеет стратегическое значение для реализации экспортного потенциала страны. Несмотря на объективные сложности, за счёт инвестиций и применения современных методов организации работы специалисты ММТП увеличивают объёмы перевалки. Сегодняшний уровень – это не случайность и далеко не предел наших возможностей. У нас развитые производственные мощности, наработанные компетенции универсального порта и большие амбиции по развитию современного инфраструктурного объекта для отечественной экономики», - сказал директор предприятия.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра. ММТП входит в Национальную транспортную компанию (НТК), управляющую работой портов и балкерных терминалов в Ванино, Находке, Туапсе и Усть-Луге. Компания используется собственный и арендованных парк подвижного железнодорожного состава объемом более 40000 единиц. По объёмам грузоперевозок НТК входит в число самых крупных компаний транспортной логистики страны.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253735%2Falbum-149919532_00%2Frev