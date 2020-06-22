В ММТП зажгли свечи памяти

Сегодня в День памяти и скорби в Мурманском морском торговом порту прошла акция «Свеча памяти», посвященная дню начала Великой Отечественной войны. Митинг состоялся у памятника портовикам, погибшим под фашистскими бомбами на мурманских причалах. В память о 103-х героях были зажжены свечи, а к монументу легли 206 гвоздик.

«Более 27 миллионов советских граждан отдали жизни в той войне, у десятков миллионов искалечены судьбы. До тех пор, пока мы помним о подвиге наших отцов и дедов, уверен, подобное не повторится», - сказал на митинге генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Напомним, с первых дней войны Мурманский морской торговый порт оказался под жесточайшим обстрелом врага. При этом даже в самые сложные периоды обороны Заполярья порт не прекращал работу. За годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. За период войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота. За годы войны 360 работников порта были награждены орденами и медалями Советского Союза, а все портовики – медалью «За оборону советского Заполярья».