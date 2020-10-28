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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.20 15:35

В многофункциональных центрах Мурманска приёмных окон стало больше

В столице Кольского Заполярья растёт количество окон для приёма и выдачи документов в многофункциональных центрах – потребность в этом возникла из-за увеличения перечня оказываемых услуг.

Сегодня состоялось открытие четырёх новых окон в МФЦ по Ленинскому административному округу, теперь в учреждении их 24.

В этом году МФЦ оказывают северянам на 49 государственных услуг больше, чем в прошлом. Семь из них – в сфере земельно-имущественных отношений и 42 – в сфере социальной поддержки населения. Руководители МФЦ неоднократно через социальные сети получали вопросы о возможности увеличить число окон.

«Теперь МФЦ принимают заявления на те государственные услуги, которые раньше люди оформляли в центрах социальной поддержки населения. По данным регионального Минтруда, объём работы – примерно 112 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки в год. Чтобы работать оперативно, сократить очереди и сохранить качество услуг мы открыли новые окна», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особенность отделения по Ленинскому административному округу в том, что расположено оно в самом «возрастном» из округов города и поэтому основные получатели услуг – лица старшего возраста.

Во вновь организованных окнах прием населения будут осуществлять специалисты по работе с заявителями по самым востребованным направлениям: услуги Пенсионного фонда и услуги в сфере социальной поддержки населения, такие как выдача транспортных карт, субсидии на оплату ЖКУ.

«Мы видим потребность в открытии дополнительных окон и в других отделениях МФЦ в Мурманске. Рассматривается вопрос об открытии еще одиннадцати», – подчеркнула Оксана Демченко.

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