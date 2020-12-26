В Молочном капитально отремонтировали инженерные сети в 5 многоквартирных домах

Сразу в пяти многоквартирных домах в Молочном завершены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей. Сегодня качество их выполнения проверил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«В 2020 году в Молочном был предусмотрен капитальный ремонт в двух многоквартирных домах. На Заречной, 7 и Молодёжной, 2 работы проходили на внутридомовых инженерных сетях. В частности, на Молодежной, 2 был заменён теплообменник», – отметил Фёдор Денисов.

Подрядчику пришлось проводить капитальный ремонт в продолжающем работу супермаркете. Как рассказал директор ООО «Сантехмонтаж» Сергей Шведов, старые инженерные сети оказались замурованы в полу цокольного этажа, где располагается магазин, поэтому новые пришлось тянуть под потолком. Однако, несмотря на все трудности, с работой подрядчик справился.

Кроме того, начат капитальный ремонт многоквартирных домов, стоящих в краткосрочном плане на 2021 год. Например, заменены внутридомовые сети в трёх многоквартирных домах №6, 7 и 8 на улице Молодёжной.

Также уже начаты работы по капитальному ремонту ещё в двух многоквартирных домах. Работы по замене внутридомовых инженерных сетей идут на улице Молодёжной в домах 3 и 5 будут завершены в первом квартале 2021 года, сообщает региональное Министерство строительства.