В Молочном на объекте ГОУП «Мурманскводоканал» прошли учения по отработке действий при ЧС

Сегодня состоялась отработка практических действий при чрезвычайной ситуации на объекте ГОУП «Мурманскводоканал» в Молочном.

По легенде учений, в 11.00 в результате авиационного удара противника разрушение получил объект предприятия. В результате удара произошла разгерметизация ёмкостей с жидким хлором, произошёл разлив химического вещества.

По сценарию, облако хлора распространяется в направлении жилых домов посёлка Молочный, а в здании водоканала находится обслуживающий персонал. По предварительным данным кроме «выживших и пострадавших», есть и «погибшие» в результате химического отравления и ударной волны.

В ходе мероприятия спасатели МЧС региона освободили эвакуационные выходы от обломков и произвели транспортировку сотрудников «Мурманскводоканала», которые выполняли роль погибших. Были эвакуированы «пострадавшие» в количестве 15 человек, пяти оказана первая помощь. Успешно был спасен водитель автомобиля водоканала, которого, по замыслу учений, завалило обломками в транспортном средстве.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ, 6 октября по всей стране проходит тренировка, приуроченная к 89-й годовщине со дня образования системы гражданской обороны Российской Федерации. Цель мероприятий – протестировать систему оповещения руководящего состава, усовершенствовать знания и практические навыки по сбору и обмену информацией, а также отработать реальные действия в чрезвычайной ситуации.