В Молочном рассматривается вопрос строительства новой ветки трубопровода от инфраструктуры ГОУП «Мурманскводоканал».

По инициативе Минэнерго и ЖКХ Мурманской области при участии министра Дмитрия Латышева, и.о. генерального директора АО «МЭС» Аллы Истоминой и главы администрации городского поселения Молочный Виктора Николаева прошло выездное совещание по факту нарушения подачи холодной воды на котельную посёлка.

В результате нештатной работы насосного оборудования подача холодной воды на котельную в некоторое время производилась с перебоями.

Для обеспечения надёжного теплоснабжения специалисты АО «МЭС» воспользовались имеющимся запасом воды из резервной ёмкости, а также помогли в устранении проблемы восстановления подачи холодной воды по штатной схеме. Кратковременная остановка подачи воды не сказалась на теплоснабжении посёлка – отключений отопления не производилось.

Водоснабжение котельной осуществляется от сетей водоснабжения ООО «Птицефабрика Мурманская». В 2014 году птицефабрика признана банкротом, в отношении организации введена процедура конкурсного производства.

На данный момент в качестве основного варианта повышения надёжности водоснабжения рассматривается строительство новой ветки трубопровода от инфраструктуры ГОУП «Мурманскводоканал». Возможность реализации этой идеи будет обсуждаться и разрабатываться совместно с предприятием уже в ближайшее время.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники выездного совещания также обсудили порядок совместных действий на случай необходимости оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и выполнение в ближайшее время дополнительных работ на эксплуатируемом оборудовании.