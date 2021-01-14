В Молочном решена давняя проблема с заменой изношенных инженерных сетей в многоквартирном доме

В Молочном решён наболевший вопрос замены изношенных внутридомовых инженерных сетей в 40-квартирном пятиэтажном доме №2 на Молодёжной улице. Администрация поселения пыталась исправить ситуацию с 2014 года. Проблема заключалась в том, что сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения были проложены в помещениях цокольного этажа, где расположен магазин, и фактически были замурованы в пол. Приямки с лючками были ликвидированы, а трубопроводы забетонированы. Из-за аварий на сетях жители многоквартирного дома нередко оставались без коммунальных услуг.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2020 году подрядная организация ООО «Сантехмонтаж» выполнила работы по замене инженерных сетей, работа супермаркета при этом не прекращалась.

Глава администрации Молочного Виктор Николаев направил благодарственное письмо в адрес генерального директора регионального Фонда капремонта Федора Денисова.

«Администрация городского поселения от имени жителей дома №2 на улице Молодёжной выражает благодарность Министерству строительства, Фонду капитального ремонта и исполнителю работ за разрешение «застаревшего» и очень важного вопроса», – говорится в письме.