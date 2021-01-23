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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.21 09:00

В Молочном завершено строительство сливной станции

Предприятие «Мурманскводоканал» завершило строительство сливной станции в посёлке Молочный. Вице-губернатор Юрий Сердечкин посетил объект и оценил его готовность к работе.

Решение о строительстве было принято в декабре 2020 года, строительство длилось три недели. С учетом необходимости срочной подготовки подобной инфраструктуры работы продолжались даже в праздничные дни и мороз ниже 25 градусов.

«Станция технически готова, установлено всё необходимое оборудование, выполнено присоединение к очистным сооружениям. Уже сегодня станция может принимать сточную воду», – прокомментировал Юрий Сердечкин.

Стоки будут проходить необходимую многоступенчатую очистку и преобразовываться в чистую воду.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, станция рассчитана на значительный объем канализационных вод и готова на законных основаниях принимать стоки от организаций, работающих на западном берегу.

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