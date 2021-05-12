В молодёжном центре «БиблиоДвиж» проведут познавательное мероприятие к 100-летию известного физика Андрея Сахарова

13 мая на площадке молодежного центра «БиблиоДвиж» Областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится познавательное мероприятие «Вселенная физика Сахарова». Мероприятие организует Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска совместно с центром «БиблиоДвиж».

В честь 100-летнего юбилея академика Андрея Сахарова преподаватель физики Нахимовского военно-морского училища (НВМУ), популяризатор науки Константин Белоушко расскажет гостям о жизни, научном и политическом пути известного советского физика, академика АН СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира.

Гостей ждут в 13.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, 30.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Библиодвиж» – это открытое комфортное пространство для молодых жителей Заполярья, функционирующее на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Площадка для неформального общения, встреч с интересными людьми, проведения мастер-классов, тренингов, заседаний фанклубов и кинопоказов. Здесь можно взять в прокат игровые консоли или музыкальные инструменты, а развлечения успешно сочетать с учебой и получением полезных навыков – в Центре есть и коворкинг-зона, и комфортные рабочие места.