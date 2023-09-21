В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации Мурманска прошёл День открытых дверей

Для мурманчан была подготовлена обширная программа, интересная как для постоянных посетителей, так и для тех, кто побывал в пространстве впервые.

Гостей познакомили с работой центра, находящегося на улице Капитана Маклакова, 25, и реализуемых в нём программах.

Как сообщает администрация города Мурманска, посетители смогли принять участие в одном из четырёх практических занятий психологического и творческого направлений: тренинге «В мире эмоций», игре «Эмблема толерантности», мастер-классе «Брелок с акварельной миниатюрой» и мастер-классе «Французский узелок», где ребята научились создавать броши своими руками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25741&page=1