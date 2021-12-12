В молодёжном досуговом центре «Библиодвиж» открылась выставка «Честный Север», посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. На выставке представлены работы призёров конкурса рисунков «Мир без коррупции» и онлайн-челленджа #БудьЧестным.

Церемонию награждения лауреатов конкурсов – школьников и студентов региона – провели специалисты управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области совместно с культурно-досуговым центром «Бибилиодвиж».

«Мы уделяем большое внимание участию молодежи, общественности в антикоррупционном правовом просвещении, формируя систему профилактики. Стараемся говорить на одном с ними языке, используя, современные технологии и новые методики», – отметил начальник регионального управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области Артём Долгов.

Как сообщает региональное управление по реализации антикоррупционной политики, после церемонии награждения студенты проверили свои знания в квиз-игре на антикоррупционную тематику.

Лучшие конкурсные работы будут использованы в качестве социальной антикоррупционной рекламы на тематических выставках и форумах, других мероприятиях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430880/#&gid=1&pid=7