В молодёжном фестивале, посвящённом 30-летию Концерна Росэнергоатом, приняли участие 200 юных полярнозоринцев

Информационный Центр Кольской АЭС совместно с Информационным центром по атомной энергии г. Мурманска провели образовательный детский фестиваль, посвящённый 30-летию Концерна «Росэнергоатом».

Откуда в розетке берётся электричество? Зачем нужны повышающий и понижающий трансформаторы, какие виды источников энергии существуют и почему человечество развивается в сторону освоения атомной энергии? Интеллектуальная программа фестиваля была направлена на развитие системы ранней профориентации, повышение эрудиции и расширение кругозора школьников в области атомной энергетики.

«Наша основная задача – заинтересовать людей, рассказать ярко и здорово о чем-то сложном, ведь в атомном мире много всего технологически непонятного, но безумно интересного. Когда человек заинтересовался, он уже дальше начинает искать дополнительную информацию, и, в конечном итоге, доходит до научного знания», - отметил руководитель Информационного центра по атомной энергии г. Мурманска Егор Банишевский.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ребята узнали принципы работы различных электростанций, оценили их значение в энергосистемах будущего. Юные полярнозиринцы получили практический опыт взаимодействия с атомной энергетикой с помощью выставочных образцов таких приборов, как счетчик Гейгера и молекулярного синтезатора, а также смогли построить собственную энергосеть на одной из колонизируемых планет.

Фото предоставило управление информации и общественных связей Кольской АЭС.