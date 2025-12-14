В молодёжном пространстве Центральной городской библиотеки Мончегорска состоялась форсайт-игра «Будь в теме!»

Игра была организована в рамках ежегодной масштабной профилактической акции «Декада «SOS» и собрала активных участников из 9-х классов школы №14.

Девятиклассники с энтузиазмом включились в соревновательный процесс, разделившись на три команды: «Молотки и пилы», «Котики» и «Скала Кирилл». Мероприятие проходило в формате командной интеллектуальной игры, где каждый участник мог проявить свои знания.

Игра состояла из четырёх содержательных раундов: «О здоровом образе жизни», «Спорт», «Спорт и здоровье в литературе» и «Твоё будущее».

Как сообщает Анна Чичкина, заведующий юношеским сектором ЦГБ Мончегорска, в первом раунде школьники с интересом работали с пословицами о здоровом образе жизни, пытались понять, что такое «лудомания» и вспомнили самую вредную быструю еду — фастфуд.

Второй раунд «Спорт» выявил отличную спортивную эрудицию участников. Все команды с легкостью ответили на вопрос о легендарном советском футболисте Льве Яшине, на вопрос о том, спортсмены какого вида спорта едят богатое белком блюдо «тянконабэ», а также какому животному подражал изобретатель «низкого старта». Другие вопросы раунда вызвали небольшие затруднения у ребят. Не все ответили на вопрос о том, название какого вида спорта происходит от французского слова со значением «пастуший посох» и для освоения техники какой игры советуют представить в руке отвертку.

Третий раунд «Спорт и здоровье в литературе» показал начитанность школьников. Две команды правильно ответили на вопрос о Л.Н. Толстом, который, несмотря на преклонный возраст, увлекался верховой ездой, коньками, гимнастикой и велосипедным спортом. С вопросом о Робинзоне Крузо и его «суперэкстремальном» туризме на острове справились все участники игры. А вот кому принадлежат слова «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» ответили только ребята из команды «Котики».

Заключительный раунд «Твоё будущее» был построен в формате форсайт-сессии. Ребята составляли свой «Путь здоровья» на будущее, определяя какие необходимо соблюдать правила здорового образа жизни, чтобы вырасти сильными и здоровыми. А также проявляли свои творческие способности в поэтическом задании.

По результатам напряжённой борьбы победителем стала команда «Молотки и пилы», набрав 22 балла. Второе место заняли «Котики», а бронзовыми призёрами стали «Скала Кирилл». Победителям был вручен специальный приз — коробка сладостей, стимулирующих мозговую активность.

Мероприятие не только стало профилактикой здорового образа жизни, но и способствовало развитию командного духа, эрудиции и творческого мышления среди участников.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/534778/#&gid=1&pid=1