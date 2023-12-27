В молодёжном пространстве «СОПКИ» Мурманска состоялось заседание Учительского клуба региона

Мероприятие, прошедшее в формате неформальной встречи, открыла заместитель министра образования и науки Елена Зубрицкая. Она рассказала о мерах поддержки педагогов, действующих в регионе.

Повестка встречи была крайне насыщенной и включала обсуждение профессиональных вопросов, творческие выступления, мастер-класс по ведению учительского блога в социальных сетях от постоянной участницы клуба Анастасии Палагутиной.

Как отметили новые члены Учительского клуба, атмосфера мероприятия была позитивной, а общение продуктивным.

«Такие неофициальные встречи дают возможность участникам клуба побеседовать в непринужденной обстановке, укрепить взаимоотношения. Педагогические трудности преодолевать легче, если рядом с тобой тот, кто всегда поможет и поддержит», – подчеркнула заместитель руководителя АНО «Арктический элемент» Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Учительский клуб Мурманской области объединил активных и талантливых педагогов региона, готовых представлять свои проекты по развитию образования, оказывать всестороннюю методическую помощь участникам конкурсов профмастерства.

Фото: https://gov-murman.ru