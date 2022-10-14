В молодёжном пространстве «СОПКИ» прошло первое заседание обновлённого Молодёжного совета при главе города Кировска

Кандидаты внесли правки в действующее положение Молодёжного совета, а также обсудили концепцию и направления дальнейшей работы. Также были рассмотрены возможные кандидатуры председателя совета

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, на встрече побывал глава города Вадим Турчинов. Он поделился с присутствующими своим видением организации эффективной и плодотворной работы, а также дал конкретные рекомендации по развитию молодёжных направлений.

- В нашем городе создана отличная молодёжная инфраструктура, в том числе и это современное молодёжное пространство, где мы находимся. И задача нашего Молодёжного совета в формировании на базе этих пространств условий для отдыха, учёбы, работы, занятия спортом и других всевозможных активностей и мероприятий для молодёжи, в повышении привлекательности нашего города для активных, творческих и амбициозных людей, - подвела итоги первого заседания исполняющая обязанности председателя Молодёжного совета Дарья Тютюнник.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-148376343_57958&z=photo-148376343_457266506%2Fwall-148376343_57958