В молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» состоится киномарафон «Арктическое кино»

С 1 по 9 июня в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» состоится киномарафон короткометражного кино. Зрители смогут увидеть фильмы, снятые либо мурманчанами, либо приезжими кинематографистами в 2021-2022 гг. Как сообщает vk.com/murmanculture, все ленты объединяет одна тема — они о севере и людях, живущих в Кольском крае.

1 июня в 18.00 зрители увидят 4 фильма:

«Аэронавты» (30 мин., 0+); сценаристы Наталья Марковская, Виталий Артемьев, режиссёр, оператор - Виталий Артемьев. На Кольском полуострове произошло крушение советского дирижабля. Трагедия унесла много жизней. Но могла унести больше, если бы не лыжники, вовремя пришедшие на помощь экипажу…

«Телефон доверия» (13 мин., 12+); сценарист Наталья Марковская, режиссёр, оператор, звукорежиссёр Виталий Артемьев. Консультант «телефона доверия» Татьяна старается помочь самым разным людям справиться с их сложными жизненными ситуациями…

«Сам себе гид. Контрасты Рыбачьего (18 мин., 12+); сценарист Владимир Костров, режиссёр Сергей Аскеров, оператор Алексей Чернышев, звукорежиссёр Ольга Никитина. Магия мыса Кекурского и «двух братьев». Радуга водопадов, отражение солнца в рыжих камнях и тонны мусора в литорали. Глубокие броды, ухабы и перекосы. Долгая полоса препятствий, чтобы увидеть край земли…

«Другая тишина» (43 мин., 16+); сценаристы, режиссёры Тимофей Бурбан и Егор Бурбан, оператор Вячеслав Астафьев, звукорежиссёр Елизавета Петрищева. Это фильм о столкновении мировоззрений, духовных и религиозных разногласиях между людьми, о товариществе и самопожертвовании…

Начало показа в 18.00, вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265928%2Falbum-139605315_00%2Frev