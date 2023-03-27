В молодёжном пространстве «Сопки.21А» состоялась встреча членов клуба молодых предпринимателей Мурманской области

В молодёжном пространстве «Сопки.21А» состоялась встреча членов клуба молодых предпринимателей, в рамках которой прошло знакомство потенциальных и действующих бизнесменов с полезными инструментами для открытия и развития собственного дела.

На мероприятии выступили представители молодёжного сообщества региона, которые поделились информацией о своих проектах – школа танца, студия красоты и футбольный манеж, который на данный момент находится на стадии разработки.

О том, какие меры поддержки существуют для каждого конкретного случая, рассказали представители регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства, Центра поддержки предпринимательства, Центра кластерного развития и Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора. Специалисты сделали акцент на микрозаймах, софинансировании, тренинг-курсах, кластерной поддержке, которые реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также участники узнали о губернаторском стартапе и аренде офисных помещений.

Кроме того, каждый из выступающих получил обратную связь от приглашённых экспертов – предпринимателей со стажем, освоивших несколько направлений.

Своими впечатлениями о мероприятии поделилась владелица школы-студии «Levveli» Ольга Левицкая:

«Задумывалась о грантах уже несколько лет, но по возрасту не подходила. Специально выступала, чтоб послушать о мерах поддержки, однозначно воспользуюсь. Очень понравилось, что рассказывали чётко и понятно!»

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на сегодняшний день государство предлагает по-настоящему широкий спектр мер поддержки для начинающих и действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан. В нашем регионе такие меры становятся неотъемлемой частью концепции развития малого и среднего бизнеса, повышая интерес к предпринимательской деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru