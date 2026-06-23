В Молодёжном спортивном центре Мурманска прошёл мастер‑класс по фланкировке

В Молодёжном спортивном центре состоялся мастер‑класс по фланкировке «Казачья шашка». Мероприятие позволило жителям города ближе познакомиться с самобытной казачьей культурой и освоить элементы традиционного воинского искусства.

Проводил занятие Александр Тупяков, представитель Мурманского городского казачьего общества. Он поделился с участниками секретами владения казачьей шашкой, а также рассказал об истории казачества и значении этого наследия.

В ходе мастер‑класса участники изучили основные приёмы фланкировки и попробовали самостоятельно выполнить отдельные элементы.

Мероприятие вызвало живой интерес у молодёжи столицы Кольского Заполярья, побудив их к дальнейшему изучению исторического наследия страны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32688&page=1