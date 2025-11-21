В Молодёжном спортивном центре Мурманска прошли любительские соревнования по пауэрлифтингу «Силовой адреналин»

Как отмечает администрация города Мурманска, такие состязания организуются многократно в течение года. В этот раз в мероприятии приняли участие мурманские непрофессиональные атлеты в возрасте от 14 до 35 лет.

Ключевыми дисциплинами стали жим лёжа, приседание со штангой и становая тяга.

В процессе судейства эксперты оценивали не только величину отягощения на грифе, но также соблюдение техники безопасности и качество исполнения упражнения.

Данные соревнования не имеют официального статуса, поэтому установление профессиональных рекордов не предусмотрено. Главная цель участников — личный прогресс, получение поддержки и общение с единомышленниками.

Молодёжный спортивный центр открыт для всех желающих с понедельника по субботу - с 14.00 до 21.00 и в воскресенье - с 12.00 до 19.00. Групповые занятия для молодых людей от 14 до 35 лет проводятся бесплатно.

