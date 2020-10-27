В Мончегорск пришла зима

С первых дней новой недели погода проверяет на готовность коммунальные службы города металлургов.

Техника ММУП «Городское благоустройство» выведена на работу ночью, в 3.00, сообщили в предприятии. Борьба со снегом – основной фронт работы в эти дни. В первую очередь расчищались центральные улицы города, после – остальные, в том числе автомобильная дорога в дачный посёлок Риж-Губа.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, в ММУП «Городское благоустройство» отметили, что сегодня в пескохранилище предприятия поступила дополнительная партия песка.