В Мончегорске 14 ноября состоялось открытие нового ледового дворца «Имандра»

Спортивный объект был создан в рамках соглашения регионального правительства с компанией «Норникель». Общая площадь крытого катка – порядка 3 тысяч квадратных метров. Его главное преимущество – возможность круглогодичного использования благодаря современному ледовому покрытию. Здесь можно заниматься хоккеем и фигурным катанием, проводить различные мероприятия. На первом этаже также расположены четыре раздевалки, прокат коньков и кафе. На втором – административные помещения. Дизайн выполнен в единой цветовой гамме спорткомплекса «Гольфстрим».

Приветствуя собравшихся, губернатор Андрей Чибис отметил, что в рамках плана «На Севере – Жить!» идёт системное улучшение спортивной инфраструктуры региона.

«Шаг за шагом, мы постоянно улучшаем спортивную инфраструктуру города Мончегорска и всей Мурманской области. Сегодня значимый день, торжественное событие для всех нас – мы открываем современную, комфортную ледовую арену, с замечательным искусственным льдом, где круглый год жители смогут заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Хочу поблагодарить наших партнеров, замечательную компанию «Норникель», которая в непростых экономических условиях четко выполняет свои обязательства по социальному развитию региона. Стройка была непростой, выполнен ряд проектных улучшений в процессе. Сегодня мы осмотрели объект вместе со спортсменами, профессионалами – и по отзывам все получилось на высоком уровне. Рассчитываю, что здесь будут расти наши новые чемпионы, а также смогут заниматься активные мончегорцы всех возрастов. Здоровья, сил, спортивных достижений, новых побед, а мы с партнерами и дальше будем делать все, чтобы у наших жителей была возможность достигать высоких результатов», – подчеркнул губернатор.

Глава региона вместе с первым вице-президентом «Норникеля» Николаем Уткиным совершили символическое вбрасывание шайбы первого показательного хоккейного матча.

«Запуск ледовой арены «Имандра» в Мончегорске – это логичное продолжение комплексной работы по развитию социальной инфраструктуры в регионах развития бизнеса «Норникеля». Практически сразу после открытия обновленного катка в Заполярном мы вводим в строй современную спортивную площадку здесь, в Мончегорске. Это наглядное подтверждение того, что мы последовательно и планомерно реализуем в партнерстве с правительством Мурманской области программу, которая делает жизнь на Севере комфортнее и динамичнее. Создание таких современных спортивных объектов, доступных круглый год – это еще один наш вклад в повышение привлекательности моногородов для молодежи и важный фактор для устойчивого развития всего Заполярья», – отметил первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Участие в мероприятии приняли именитые спортсмены – звезды хоккея с мячом Валерий Грачев и Александр Осокин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557068/#&gid=1&pid=3