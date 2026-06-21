В Мончегорске 22 июня состоится митинг, посвящённый Дню памяти и скорби

Митинг начнётся в 12.00 у обелиска «Защитникам Отечества» (перекресток ул. Кондрикова и просп. Ленина).

Принять участие в нём приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и труда, студенты и школьники, представители предприятий, учреждений, общественных организаций и все жители города.

Для ветеранов будет организован специальный автобус, который доставит их к месту проведения митинга. Сбор у здания городской администрации города Мончегорска в 11.15 (отправление в 11.45).

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543633/