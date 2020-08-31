В Мончегорске благодаря ранее сформировавшейся экономии продолжается дополнительный ямочный ремонт

ММУП «Городское благоустройство» приступило к работам на ул. Кондрикова, где были вырезаны довольно протяжённые части дорожного полотна.

Ранее подрядная организация «Мурманавтодор» завершила ремонт двух проездов к дому по набережной Климентьева, 13 - со стороны озера Лумболка и ул. Кумужинская. Кроме того, подрядчики продолжают работы по благоустройству придомовых территорий. Например, во дворе дома на пр. Металлургов, в настоящее время проводят укладку асфальта.

Также в Мончегорске проводятся работы по благоустройству Ленинградской набережной: помимо ранее озвученных работ, начали укладывать тротуарную плитку на волнорезе, сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.