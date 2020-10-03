В Мончегорске благоустраиваются дворовые территории - работы ведутся ежедневно

Дворовая территория дома № 3а по улице Царевского уже заасфальтирована, подрядчику осталось провести работы по выравниванию уровня колодца ливневой канализации и убрать территорию от лишнего строительного мусора. На объекте работает ИП Хотемской С.В.

Следующий двор на очереди у этого же подрядчика – у дома № 2 по Строительному проезду. Двор засыпан щебнем, щебень утрамбован и залит битумной эмульсией. Подрядчик приступил к асфальтированию.

Подрядная организация ООО «Тэсла» работает во дворе дома № 7 по улице Бредова. Так, сегодня там продолжается планировка территории, следующий шаг – отсыпка щебнем.

В соседних дворах у домов № 11 и 15 щебень уже утрамбован, на днях рабочие приступят к асфальтированию.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, так же представитель подрядной организации отметил, что на этих выходных начнутся работы по асфальтированию пешеходных дорожек во дворах дома № 13 по Набережной Климентьева и дома № 10 по проспекту Ленина.