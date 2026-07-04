В Мончегорске чествовали лучших выпускников

В конце уходящей недели в мончегорском центре «Полярис» наградили золотых и серебряных медалистов – выпускников 11-х классов. Ребят и родителей поздравили почётные гости: генеральный директор Кольской ГМК Роман Шаркий, депутат Мурманской облдумы Максим Иванов, заместитель главы Мончегорска Татьяна Ильина и председатель Совета депутатов Ольга Островецкая, которые отметили целеустремлённость и трудолюбие медалистов и пожелали им удачи.

Кольская ГМК третий год поддерживает талантливую молодёжь. С 2024 года по инициативе руководителя компании учреждена премия за успехи в учёбе. Медалистам вручили денежные сертификаты – стартовый капитал для дальнейшей учёбы. Эти награды – заслуга не только учеников, но и их учителей и родителей.

В ответном слове выпускники поблагодарили родителей, педагогов, администрацию города и Кольскую ГМК за поддержку и внимание к их успехам.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/544570/#&gid=1&pid=1