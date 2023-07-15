В Мончегорске чествуют сотрудников Кольской горно-металлургической компании

Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню металлурга.

В своём поздравлении парламентарий отметил, что этот праздник в Мурманской области отмечают целыми городами. Предприятия металлургического комплекса являются градообразующими для нескольких муниципалитетов, в которых каждый житель, так или иначе, связан с металлургией:

– Сегодня, несмотря на серьёзные экономические вызовы, Кольская горно-металлургическая компания уверенно сохраняет передовые позиции в отечественной экономике, служит образцом для многих компаний и является предметом гордости жителей Мурманской области. Все потому, что всегда главным капиталом и источником развития компании «Норильский никель», творцами его истории и побед были и остаются люди – настоящие профессионалы своего дела. Своим трудом они укрепляют фундамент устойчивого роста всех отраслей российской промышленности. Выражаю искреннюю глубокую благодарность – ветеранам компании, за сохранение славных традиций и достойный пример ответственного отношения к своему делу. Спасибо всему коллективу Кольской ГМК за труд, честное и ответственное отношение к делу, преданность профессии и Северу!

Владимир Мищенко пожелал всем сотрудникам компании новых достижений и вручил награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28266/