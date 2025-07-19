В Мончегорске День металлурга и День компании-2025 начали отмечать с забега «Норникеля»

Традиционно, праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга и Дню компании, начались в Мончегорске с забега, который проводится уже в 4-й раз. Организаторы отмечают, что участников становится с каждым годом всё больше. В этом году их уже более 700.

Трассы были подготовлены для любых возрастов и уровня подготовки: 1, 5 и 10 км. Также в этом году впервые провели велозаезд на 9 км.

А для всех тех, кто решил не испытывать свои силы, а просто пришёл поддержать спортсменов, подготовили развлекательную программу: бесплатная сахарная вата, временные татуировки, аквагрим, шоу мыльных пузырей и многое другое.

Первыми на старт вышли спортсмены на дистанции 5 и 10 км, после стартовали бегуны на 1 километр.

Благодаря слаженной работе организаторов и волонтёров забег прошёл прекрасно. Солнечная погода также радовала спортсменов и болельщиков.

По итогам массового забега «Норникеля», как сообщает vk.com/monchegorsk.gov_murman, состоялась торжественная церемония награждения победителей. Глава города Андрей Рудаков и генеральный директор Кольской ГМК, директор Кольского металлургического завода Роман Шаркий поблагодарили всех тех, кто сегодня не побоялся испытать свои силы и продемонстрировал свою волю к победе.

Победителей наградили ценными призами и медалями. Все участники забега получили памятные сувениры.

Отметим, что День металлурга и День компании являются для мончегорцев одними из самых важных и долгожданных праздников. В этом году компания «Норникель» подготовила обширную программу на центральной площади: турнир на силовых аттракционах, мастер-класс по украшениям из металла, чемпионат «Стальные кулаки» конкурс детских рисунков на асфальте и многое другое.

Впереди у мончегорцев и гостей города соревнования «Пожарная тяга», стантрайдинг, трюковое мотошоу.

Во время праздничных мероприятий состоится и церемония награждения лучших сотрудников «Норникеля». А со сцены северян порадуют выступление Татьяны Куртуковой, шоу-дефиле рабочей одежды от молодёжного сообщества «ВXK», выступление Сергея Бобунца - лидера группы «Смысловые галлюцинации».

Молодёжная дискотека от Dj станет заключительным аккордом праздничных мероприятий.

Фото: https://vk.com/monchegorsk.gov_murman?z=photo-72545993_457297189%2Fwall-72545993_105817