Мурманская область. Арктика (16+)08.12.25 11:30

В Мончегорске досрочно открыли школу после масштабного капремонта

5 декабря губернатор Андрей Чибис работал в Мончегорске. В рамках рабочей поездки глава региона посетил школу №5, которую открыли после масштабного капитального ремонта. Работы провели по федеральной программе модернизации школьных систем образования и плану «На Севере – Жить!» при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель».

«Большая честь и радость, что у юных жителей региона появляются такие достойные условия для учебы. Это одна из 14 школ в Мурманской области, которая стала современной и красивой после капремонта в этом году. Радостно, что работы удалось завершить досрочно, спасибо строителям и всей команде. Действительно для ребят создано абсолютно новое, технологичное пространство. У нас лучшая страна для жизни, и наш регион очень важен. Развивать его в будущем предстоит именно вам – молодым, инициативным, активным. Желаю вам быть здоровыми, классно учиться, быть открытыми к новым знаниям, становиться успешными. Успех каждого из вас двигает нашу страну вперед!», – подчеркнул губернатор на церемонии открытия.

После комплексной трансформации учреждение стало современной и стильной образовательной площадкой, которую высоко оценили юные воспитанники – 5 декабря  для них начались занятия.

«Для нас крайне важно, чтобы Мончегорск был комфортным для учёбы, для работы, для жизни в целом. Это обновление – вклад нашей компании в будущее, в развитие города. То, что мы сегодня увидели, когда прошли по школе, показывает, что наше сотрудничество с органами власти региона и муниципалитета – получается. Пусть эти пространства вдохновляют и ребят, и преподавателей», – сказал Роман Шаркий, генеральный директор Кольской ГМК (входит в ПАО «ГМК «Норильский никель»).

В школе обновлены учебные кабинеты, два спортзала, центр детских инициатив и «Точка роста», информационно-библиотечный центр. Открыт Музей Героя, создан кабинет БПЛА. Детей встречает уютная столовая и технологичный медицинский блок. Везде установлено новое оборудование и мебель. Кроме того, создан новый стадион: уложено футбольное поле с искусственным газоном, обустроена воркаут-площадка и полоса препятствий.

Директор школы Марина Корнилова подчеркнула, что только благодаря плану «На Севере – Жить!» школа была включена в программу капремонта.

«Спасибо всем, кто вложил силы в эту школу. Она не просто обновлена, она будто построена заново. Спасибо области, городу, компании «Норникель» за финансовую поддержку. Дети войдут в совершенно новое пространство: кабинеты, мебель, техника, оборудование. Мы сегодня уже увидели их впечатления – как стало классно, здорово и ярко. И это, наверное, самые лучшие слова благодарности для всех тех, кто принял участие в проведении ремонта», – сказала Марина Корнилова.

Отметим, в школе работают отделение дошкольного образования, где воспитываются 102 ребёнка, и основной блок, в котором учатся 742 школьника с 1 по 11 классы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558234/#&gid=1&pid=2

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
