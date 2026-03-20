В Мончегорске городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения провела очередное заседание

В стенах администрации города Мончегорска прошло традиционное заседание комиссии, на которой обсуждали обеспечение безопасности дорожного движения.

Участники рассмотрели несколько важных вопросов: о состоянии аварийности на дорогах муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорий Мурманской области за январь и февраль текущего года, о проводимой работе по содержанию улично-дорожной сети, об установке светофорного объекта на перекрестке дорог ул. Заводская – Никелевое шоссе и о запрете парковки транспортных средств на повороте ул. Красноармейская – просп. Ленина вблизи контейнерной площадки.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу уборки улично-дорожной сети города и дворовых территорий. Первый заместитель главы города Мончегорска Ольга Минина подчеркнула важность тесного взаимодействия городских коммунальных служб с управляющими организациями, а прокурор города Мончегорска Денис Джулаев напомнил присутствующим о мерах административного воздействия за недобросовестное исполнение обязательств по содержанию придомовых территорий.

