В Мончегорске готовится очередная отправка гуманитарной помощи бойцам в зону СВО
Сбор и доставка ценного груза проходит в рамках акции «Север помогает».
Учащихся по профессии «Сварщик» Мончегорского политехнического колледжа изготовили ещё одну партию печей и блиндажных свечей.
Как сообщает murmansk.er.ru, в рамках акции «Тепло для героя» жителями города на пункт сбора помощи передано большое количество тёплых вязаных носков, термобелья, перчаток, медикаментов и продуктов питания.
«Особая признательность подопечным Дома-интерната для инвалидов, учащимся школы №10 и гимназии №1, всем жителям нашего города, которые пишут трогательные слова поддержки для бойцов СВО. Сейчас самое главное — сплотиться и поддерживать наших ребят», - прокомментировал Андрей Рудаков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».
Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-monchegorske-gotovitsya-ocherednaya-otpravka-gumanitarnoj-pomoshi-bojcam-v-zonu-svo