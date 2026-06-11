В Мончегорске готовятся отметить 90-летие

В сентябре 2027 года город трудовой доблести отметит важную дату – 90-летие со дня присвоения рабочему посёлку Мончегорск статуса города. К этому событию необходимо подготовиться основательно, поэтому в городской администрации уже прошло заседание рабочей группы.

В рабочую комиссию вошли представители администрации, Мурманской областной Думы, депутатского корпуса, подведомственных учреждений и правоохранительных органов, а также Кольской ГМК. На встрече обсудили ключевые направления подготовки: праздничные мероприятия, создание памятных проектов и вовлечение жителей в юбилейные инициативы.

«Юбилей — это не просто дата в календаре. Это повод ещё раз сказать спасибо всем, кто строил Мончегорск, кто трудился на его предприятиях, кто растил здесь детей и продолжает развивать город сегодня, - отметил глава города Мончегорска Андрей Рудаков. - Мы хотим, чтобы праздник получился по-настоящему народным».

Администрация города приглашает всех неравнодушных мончегорцев делиться идеями: какие мероприятия вы хотели бы увидеть в программе юбилея? До 6 июля надо заполнить форму goo.su/gxz9xMw, поделившись своими идеями по празднованию 90-летия города Мончегорска.