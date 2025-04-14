В Мончегорске и Апатитах состоялись масштабные соревнования по лыжным гонкам

Город металлургов принял первенство России среди юниоров и «ФосАгро» чемпионат России, в рамках которого был проведён ультрамарафон на дистанции 70 километров. Заполярный наукоград стал местом проведения всероссийских соревнований, первенства России среди юниорок и «ФосАгро» чемпионата России на дистанции 50 км свободным стилем среди женщин.

В рамках всероссийских соревнований в Апатитах победителем гонки на 10 км среди мужчин стал Кирилл Кочегаров из Республики Коми с результатом 22:55.1. Второе место занял спортсмен из Мурманской области Максим Зубцов, который отстал от золотого призёра на 17,1 секунды. Третий – Денис Нечипоренко из Сахалинской области, финишировавший с отставанием в 33,3 секунды.

Золотую медаль в гонке юниорок на дистанции 5 км завоевала лыжница из Республики Карелия Екатерина Лянгина. Её результат – 12:51.6. «Серебро» соревнований досталось Арине Кусургашевой из Москвы, «бронза» – Анастасии Кулешовой из Нижегородской области.

В первенстве России среди юниоров победителем гонки на 50 км в Мончегорске стал Дмитрий Пузанов из Хабаровского края. Серебряную награду завоевал петербуржец Егор Рудый, бронзовую – Вячеслав Мамичев из Республики Татарстан. У юниорок на дистанции 30 км первенствовала Софья Кузнецова из Сахалинской области. Её землячка Юлия Завьялова заняла второе место, а на третью ступень пьедестала поднялась Полина Тарутина из Тюменской области.

В апатитской марафонской гонке на 50 км свободным стилем в рамках «ФосАгро» чемпионата России победу одержала Дарья Канева из Республики Коми. Считанных секунд до золотой медали не хватило серебряному и бронзовому призёрам – Елизавете Пантриной из Тюменской области и Анастасии Кулешовой из Нижегородской области.

Высоких результатов достигла мурманская биатлонистка, победитель и призёр этапов Кубка и чемпионата России по биатлону Анастасия Егорова. Спортсменка из Заполярья на равных соревновалась с лыжницами и заняла седьмое место, отстав от победителя на 23,6 секунды.

Победителем ультрамарафонской гонки на 70 км свободным стилем «ФосАгро» чемпионата России в Мончегорске стал один из лучших отечественных лыжников современности Александр Большунов, выступающий за Республику Татарстан. Второе место занял москвич Егор Митрошин, третье – Иван Якимушкин из Республики Коми. В топ-20 вошли представители Мурманской области: Александр Гребенько занял 14-е место, Максим Зубцов – 16-е место, Андрей Зародов – 17-е место.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/