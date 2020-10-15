В Мончегорске и Кандалакше благоустраивают набережные в рамках проектов, победивших во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

В Мончегорске и Кандалакше продолжается реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы проконтролировала вице-губернатор Оксана Астахова.

Напомним, в Мончегорске благоустраивают набережную. Подрядчики начинают сложнейший этап – работы, к которым необходимо привлекать водолазных специалистов.

При благоприятных погодных условиях водолазы должны приступить к работе в четверг. Им предстоит очень непростая задача – под водой собирать массивные бетонные основания новых пирсов. Эти конструкции станут одной из достопримечательностей города и с них будет открываться потрясающий вид на озеро. Из-за сложности процесса предполагалось, что на это уйдет порядка 20 дней, но достигнута договоренность – подрядчик должен привлечь большее количество высококвалифицированных специалистов, чтобы минимизировать сроки.

Кроме того, сегодня на берегу ведется бетонирование подпорных стенок в районе новой смотровой площадки у памятника Защитникам Заполярья. Продолжается укладка тротуарной плитки на пешеходных и велосипедных дорожках. По завершению работ протяженность набережной должна составить более километра, и она станет отличным местом для прогулок и катания на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах.

Уже сейчас строители завершают монтаж деревянных конструкций павильонов. В них можно будет укрыться от капризов непредсказуемой северной погоды. Кроме того, к услугам мончегорцев и гостей этого города будет доступен собственный, первый в Заполярье деревянный пляж.

После завершения основного этапа работ подрядчик готов приступить к установке малых архитектурных форм.

«Набережная в Мончегорске вскоре должна стать уникальной досуговой зоной, точкой притяжения для безопасного и комфортного отдыха всех категорий граждан», – отметила Оксана Астахова.

В самом южном городе Мурманской области – Кандалакше также ведется благоустройство набережной. Строители сейчас активно укладывают тротуарную плитку, мостят бортовой камень и готовят основания, чтобы приступить к асфальтированию дорожек.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, подготовлены закладные элементы под осветительные приборы. Светильники должны доставить в ближайшие дни, сразу после этого начнется их монтаж.

На площадке набережной можно увидеть первые малые архитектурные формы. Уже возвышается массивный каркас будущих качелей для взрослого населения. Для тех, кто помладше, установят детский городок и роллерную площадку. Проектом предусмотрены уличные тренажеры. Даже в ненастную погоду жителей и гостей города будет радовать искусственный рулонный газон, строители уже приступили к его расстилу.

Как и во всех проектах, в Кандалакше уделяется особое внимание безопасности отдыхающих. На двух основных подъездах к набережной уже установлены искусственные неровности и оборудованы пешеходные переходы.

«Новое общественное пространство должно стать яркой достопримечательностью Кандалакши, города, который сегодня активно развивает свой туристической потенциал», – подчеркнула вице-губернатор Оксана Астахова.