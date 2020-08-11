В Мончегорске и Кировске идёт реализация нацпроекта «Модельная библиотека»

В рамках Национального проекта «Культура» в Мончегорске продолжается работа по проекту «Модельная библиотека» в Центральной детской библиотеке.

В рамках данной работы начался процесс передачи 356 экземпляров закупленных книг в библиотечный фонд. Для создания более комфортной для юных читателей среды в зале «Детский остров» обновят мебель. Зал «Цифра» также ждут преобразования: создадут эргономичное пространство соответствующее всем техническим запросам современного пользователя. Для повышения качества библиотечного обслуживания организуют рабочие места для сотрудников с новой мебелью и компьютерной техникой.

Все эти преобразования стали возможны благодаря победе Центральной детской библиотеки в конкурсном отборе Нацпроекта «Культура», по итогам которого было выделено федеральное финансирование в размере 5,0 млн рублей.

К подобным положительным изменениям в работе библиотечной системы стремится и Централизованная библиотечная система Кировска, которая готовится к участию в федеральном конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 2021. На конкурс представят проект «Семейная библиотека», который направлен на популяризацию семейного чтения, создание семейного досуга и развивающей среды для детей. В рамках проекта планируется создание современного функционального пространства, удобного для общения и проведения библиотечных мероприятий, оснащение в библиотеке кинозала и арт-мастерской. В целях соблюдения конкурсных требований Нацпроекта в городской библиотеке-филиале № 2 заканчиваются ремонтные работы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в дальнейшем на конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек будут заявлены поочередно все городские библиотеки, входящие в состав Централизованной библиотечной системы Кировска.

Проект «Модельная библиотека», реализуемый в рамках Национального проекта «Культура», даёт возможность на формирование в библиотеках современной многофункциональной среды, способствующей популяризации чтения среди населения.