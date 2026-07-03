В Мончегорске и Оленегорске продолжается дорожная кампания

В рамках реализации мероприятий народной программы «На Севере – жить!» в Оленегорске продолжается ремонт дорог, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам — учреждениям здравоохранения.

Подрядные организации выполняют работы по адресам: Больничный проезд, ул. Полярная и ул. Первомайская. Площадь ремонтируемых участков составляет порядка 8 тысяч квадратных метров.

В настоящий момент выполнены работы по исправлению профиля основания, регулировке крышек смотровых колодцев, монтажу бортового камня на территории будущих парковочных карманов и переносу ограждения вблизи школы №7. Специалисты уже приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонной смеси на Больничном проезде. Общая степень готовности объекта оценивается в 57%.

Оставшийся объём работ включает финишную укладку асфальта, строительство тротуаров, создание 5 новых парковочных зон общей площадью 1617 кв. метров, а также замену дорожных знаков. Завершить ремонтные работы планируется с соблюдением утверждённых сроков.

В Мончегорске жители и гости города уже видят конкретные результаты работ по народной программе «На Севере – жить!»: полностью завершён ремонт ключевого участка дороги в объезд карьера Риж-Губа, который замкнул в единую транспортную цепочку ранее отремонтированные отрезки. Кроме того, в нормативное состояние приведён центральный проспект Металлургов.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, эти объекты – важная часть большого плана благоустройства на текущий год. Всего в рамках программы в 2026 году будет отремонтировано 2,276 километра автомобильных дорог, проездов и тротуаров. Общая площадь ремонтируемых покрытий превышает 21 тысячу квадратных метров.

Кроме этого, в активной фазе находится благоустройство тротуара на улице Котульского — на участке от проспекта Металлургов, 54 до Ленинградской набережной. Специалисты уже приступили к установке бордюрного камня, а в ближайшее время здесь появится современное и безопасное пешеходное покрытие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570470/#&gid=1&pid=3