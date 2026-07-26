В Мончегорске идёт подготовка к празднованию Дня города

23 июля в администрации Мончегорска прошло совещание, посвящённое предстоящему празднованию Дня города.

Торжественные мероприятия запланированы на 19 сентября. Участие в обсуждении приняли представители различных структур — представители администрации, Мурманской областной Думы, депутатского корпуса, подведомственных учреждений, правоохранительных органов, а также Кольской ГМК. Особое внимание было уделено безопасности проведения массовых мероприятий.

Также обсудили подготовку к юбилею города. Напомним, уже в следующем году Мончегорск отметит важную дату – 90-летие со дня присвоения рабочему посёлку Мончегорск статуса города.

Как отмечает администрация муниципалитета, ранее мончегорцы направили в адрес администрации свои предложения по проведению праздничных мероприятий. Каждая идея была озвучена и рассмотрена на совещании. Самые интересные предложения обязательно найдут отражение в будущей программе празднования.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/545434/