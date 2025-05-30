В Мончегорске капитально обновят котельную и магистральный водовод Минобороны России

В Мурманской области стартовала программа капитального ремонта коммунальных объектов, обеспечивающих деятельность Северного флота. Жилищно-коммунальная служба №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) уже реализует крупные проекты в городе Мончегорске: будут обновлены котельная и магистральный водовод.

Как отмечает Сергей Ермаков, начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), в план капитального ремонта на 2025 год включены два ключевых объекта. На котельной, построенной в 1961 году и обеспечивающей теплом 27 зданий и сооружений береговой инфраструктуры Минобороны, начаты демонтажные и подготовительные работы. В рамках проекта предусмотрены замена водогрейных котлов, участка тепловой сети, линии горячего водоснабжения, а также общестроительные и электромонтажные работы, включая замену кровли. Общая площадь котельной превышает 1000 кв. метров.

На втором объекте - магистральном водоводе - будут проведены работы по замене 2,3 километра сетей современным методом горизонтально-направленного бурения и обустройству новых точек подключения потребителей. Водовод обеспечивает питьевой водой более 20 объектов Министерства обороны, а также подаёт воду на теплогенерирующие объекты, обслуживающие здания в двух военных городках.

Все работы выполняются по утверждённому графику, без срывов, сообщили в службе. Капитальный ремонт позволит обеспечить стабильное теплоснабжение военного городка в зимний сезон 2025-2026 годов и повысить надёжность системы водоснабжения.

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).