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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.24 13:30

В Мончегорске на 1 ноября 2024 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,55%

Мончегорский кадровый центр опубликовал сообщение о ситуации на рынке труда городе металлургов за январь-октябрь 2024 года, в котором говорится, что за десять месяцев текущего года в их службу поступило 4410 заявлений о предоставлении государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 1772 гражданина. Признано в установленном порядке безработными 625 человек.

По состоянию на 1 ноября 2024 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,55%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоят 215 человек, в том числе 133 безработных. Получают пособие по безработице 108 человек.

За январь-октябрь этого года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 4251 вакансия. На 1 ноября Мончегорский кадровый центр располагает сведениями о наличии 1028 вакантных мест (в 2023 году – 609 вакантных мест). Коэффициент напряженности (нагрузка на одну вакансию) - 0,19. Доля вакансий с заработной платой на уровне средней заработной платы в городе Мончегорске составляет 3,2 %.

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах – обрабатывающие производства, образование, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, торговля оптовая и розничная, транспортировка и хранение, деятельность в области обеспечения электрической энергией.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие – аппаратчик-гидрометаллург, дорожный рабочий, чистильщик продукции, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, электромонтер, электролизник водных растворов, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, электрогазосварщик, повар, охранник, маляр, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, контролер продукции цветной металлургии, плотник, слесарь по ремонту автомобилей, продавец и др. требуются специалисты – учитель, воспитатель, кассир, инженер, младший воспитатель, бухгалтер, врач, фельдшер скорой медицинской помощи, медицинская сестра, секретарь, экономист, кладовщик, лесничий, педагог-психолог, юрисконсульт, механик по ремонту автотранспорта и др.

А вот на учёте в качестве безработных больше всего состоят – рабочие по благоустройству населённых пунктов, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, подсобные рабочие, рабочие по комплексному обслуживанию зданий, продавцы-кассиры, младшие воспитатели.

С начала года трудоустроены 1227 человек или 69,2% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроено 1022 несовершеннолетних гражданина, граждан с инвалидностью 51 человек.

Средний период трудоустройства составил - 56 дней. Средний период безработицы 72 дня.

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