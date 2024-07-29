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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 15:30

В Мончегорске на фестивале искусств «Табуретка» будет весело и вкусно

Меньше недели осталось до фестиваля искусств «Табуретка». Уже в будущую субботу, 3 августа, в Мончегорске состоится это грандиозное событие, которого весь год ждут не только мончегорцы, но и жители многих других уголков Мурманской области.

Как сообщает vk.com/taburetkafest, в этом году сквозной темой фестиваля станут сновидения, и они будут угадываться повсюду. Фестиваль по традиции начнётся в 11 утра в городском парке им. Бровцева, где на главной сцене гостей будет ждать богатая программа: выступление перкуссионного оркестра «Drum Tam-Tam», конфетное шоу от театра «Bambola», парад фантастических масок, выступление сборного хора мончегорцев, recycle-спектакль «Всё склеится», созданный из вторсырья самими же посетителями фестиваля, и многое-многое другое.

Во множестве шатров, рассредоточенных по парку, участников мероприятия будут ждать разнообразные и увлекательные активности, в которых непременно захочется принять участие: детская гаражная распродажа, роспись табуреток, тренинги для любителей и даже профессионалов-писателей; мастер-классы по созданию масок и фигур из картона, ботанической азбуки и барельефов, ловцов снов, фотовыставка «Консервированные сны», консультации сомнолога и толкователя снов.

И конечно же, на фестивале будет развёрнута пёстрая ярмарка местных промысловых мастеров.

Администрация города Мончегорска рекомендует для реализации на праздничной торговле в рамках фестиваля искусств «Табуретка» следующий ассортимент товаров и услуг: продовольственные товары, в том числе местных производителей (мороженое, поп-корн, сладкая вата, пряники, пастила, шоколад, напитки в заводской упаковке, мёд, продукция пчеловодства, безалкогольные   напитки); услуги и продукция общественного питания (в том числе, хот-доги, бургеры, кукуруза, мороженое, безалкогольные горячие и холодные напитки и прочее); непродовольственные товары, сувенирная  продукция (в том числе изделия декоративно-прикладного творчества, детские игрушки, надувные шары и прочее); услуги аквагрима.

Как отмечает администрация муниципалитета, во время фестиваля запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, джин-тоников, безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, несовершеннолетним.

А в семь вечера начнётся программа в городском центре культуры. Отдыхающих ждёт творческая встреча с актрисой, стендап-комиком Еленой Борщёвой. А также они увидят премьеру документального фильма «Что вам снится?». Он станет итогом работы школы документального кино в рамках фестиваля под творческим руководством швейцарского режиссёра Антуана Каттина.

На многие активности фестиваля ещё можно зарегистрироваться для участия, все ссылки на формы регистрации есть тут: https://vk.com/wall-125527876_2170

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