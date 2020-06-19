В Мончегорске на месте бывшего недостроя будет установлен детский спортивно-игровой комплекс

На основании заключённого контракта с администрацией города Мончегорска подрядная организация ООО «МТСП» завершила подготовительные работы перед установкой основания будущей детской площадки по ул. Стахановская, 5.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, для благоустройства любой территории сначала необходимо подготовить место. Сложность работ на данном участке была вызвана тем, что ранее там находилось здание, которое было снесено. Напомним, в этом году на месте бывшего недостроя будет установлен детский спортивно-игровой комплекс.

Подрядчику в короткие сроки удалось качественно выполнить работы по расчистке большой площади и выравниванию поверхности. В ближайшее время на месте начнутся работы по подготовке основания для будущего детского городка.