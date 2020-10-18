В Мончегорске на новом мемориальном комплексе почтили память защитников Заполярья

Накануне 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в Мончегорске состоялось открытие мемориального комплекса «Павшие ради живых» и церемония возложения цветов на воинском захоронении.

В церемонии приняли участие глава города Мончегорска Дмитрий Староверов, сити-менеджер Мончегорска Виктор Садчиков, заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Ливдан, а также заместитель генерального директора КГМК по региональной политике и корпоративным проектам, депутат Мурманской облдумы Максим Иванов.

Открытие нового мемориального комплекса приурочили к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Для жителей Кольского полуострова октябрь особый месяц – в этом месяце, 76 лет назад, защитники Заполярья вытеснили немецко-фашистские войска с северных земель.

- В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничениями, действующими на территории Мурманской области, мы не проводим в эти дни масштабных мероприятий, - сказал сити-менеджер Мончегорска Виктор Садчиков. – Но годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье - действительно важная памятная дата для всех нас. И мы должны помнить и чтить защитников Заполярья, рассказывать об этом своим детям.

Мемориальный комплекс «Павшие ради живых» - проект музея истории города Мончегорска. Комплекс установлен в Мончегорске на Аллее памяти на Ленинградской набережной, рядом с памятником «Защитникам Заполярья» и включает в себя 37 гранитных стел с выгравированными на них фамилиями мончегорцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Рядом расположена интерактивная сенсорная антивандальная панель с более полной информацией о мончегорцах – участниках войны, в том числе и с документами обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа». На сегодняшний день в информационную базу панели загружено около 6,5 тысячи документальных свидетельств. Благодаря специально разработанному программному обеспечению сотрудники музея истории города по мере необходимости будут вносить изменения и дополнения в базу данных, чтобы проект «Павшие ради живых» развивался.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, строительство мемориала стало возможным благодаря победе музея истории города в конкурсе «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель».

- Мы благодарны коллективу музея истории города Мончегорска, который принял активное участие в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» и победил. Благодаря общим усилиям удалось реализовать действительно важный и значимый для города проект, - подчеркнул зам.генерального директора КГМК по региональной политике и корпоративным проектам, депутат Мурманской облдумы Максим Иванов.

Идея появления Аллеи памяти в Мончегорске появилась несколько лет назад. В разное время её обустройством занимались общественные организации и неравнодушные мончегорцы. И вот, в этом году, идея воплотилась в реальность. Аллея памяти и мемориальный комплекс стали новым местом памяти в Мончегорске.

- На стелах увековечено около трёх тысяч фамилий мончегорцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В базе данных интерактивной панели этих фамилий гораздо больше. Многие из них не вернулись с войны, кто-то умер уже в послевоенное время… Сегодня мы отдаем дань памяти мончегорцам и всем тем, кто героически сражался и освободил Кольское Заполярье от немецко-фашистских войск, - сказал глава города Дмитрий Староверов.

Собравшиеся почтили память советских солдат, возложив цветы на воинском захоронении.